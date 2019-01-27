Для чего нужны черные точки на окнах автомобилей
Всякий, кто хоть раз в жизни ездил на автомобиле или на автобусе, несомненно, думал: для чего нужны эти черные точки по краям стекол? И вот один из участников реддитовского сообщества What Is This Thing, пишущий под ником Warphim, объяснил нам всем что к чему, передает Day.Az со ссылкой на Maxim.
Черные точки, расположенные по периметру автомобильных стекол, называются "фритт". Они выполнены из керамической краски, запеченной в камере.
Выполняют они сразу несколько функций. Во-первых, предохраняют герметик, который удерживает стекло на месте, от ультрафиолетовых лучей. Полиуретановый клей, который предотвращает попадание воды в салон и вообще удерживает стекло на месте, боится солнечных лучей и при длительном их воздействии теряет свои свойства.
Во-вторых, если бы не было фриттов, слой герметика, которым приклеивают стекло, был бы виден. Так что они несут и эстетическую нагрузку. И тут бы мы пошутили про Джексона Поллока, но наш редактор по современному искусству отпросился помочь бабушке выкопать картошку.
Назначение черных точек на ветровом стекле в районе зеркала еще более прозаическое: они защищают водителя от солнечных лучей.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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