Некоторые из этих храмов возведены несколько веков назад, другие являются творениями современных архитекторов. На реализацию одних идей уходили десятилетия и даже века. Другим требовалось всего несколько лет. Все эти здания объединяет одно - их архитектура уникальна, и это притягивает миллионы людей вне зависимости от убеждений.

Представляем вам несколько самых выдающихся с точки зрения архитектуры мест поклонения со всего света.



1. Миланский собор, Италия

Этот готический собор - второй по величине католический собор в мире. Позднеготическое чудо, которое содержит целый лес шпилей и скульптур, мраморных остроконечных башенок и колонн. Чтобы завершить строительство, потребовалось более 500 лет.



2. Церковь Святой Троицы, Антарктида

Русская православная церковь была построена в России в 1990-е годы, а затем была транспортирована до российской станции в Антарктиде. Это одна из 7 церквей на ее территории.



3. Такцанг-лакханг, Бутан

Это священное для буддистов место находится на высоте 3120 метров. Название монастыря переводится как "гнездо тигрицы".



4. Мечеть шейха Зайда, Объединенные Арабские Эмираты

Мечеть может вместить около 40 тысяч верующих, имеет 82 купола и 1000 столбов. А еще здесь находится самый большой ковер в мире.



5. Церковь Хатльгримскиркья, Исландия

Лютеранская церковь в Рейкьявике - четвертое по высоте здание в Исландии. Она находится в центре Рейкьявика и видна из любой части города.



6. Храм всех религий, Казань, Россия

В этом уникальном сооружении чудесным образом сочетаются христианский крест, мусульманский полумесяц, звезда Давида и китайский купол. Правда, никаких обрядов здесь не проводится, потому что это не действующий храм, а просто здание, внутри похожее на жилой дом. Всего в проекте предусмотрены купола и другие знаковые элементы культовых зданий 16 мировых религий, в том числе и исчезнувших цивилизаций.



7. Храм Лотоса, Индия

Для жителей Индии лотос означает чистоту и мир. Это одно из наиболее посещаемых зданий в мире.



8. Мечеть Кул-Шариф, Казань, Россия

Проектировщики новой мечети попытались воссоздать главную мечеть Казанского ханства, разрушенную в 1552 году войсками Ивана Грозного.



9. Собор Лас-Лахас, Колумбия

Неоготический собор построен непосредственно на 30-метровом арочном мосту, соединяющем две стороны глубокого ущелья. Заботу о храме несут две францисканских общины: одна - колумбийская, другая - эквадорская. Таким образом, собор Лас-Лахас стал залогом мира и союза между двумя южноамериканскими народами.



10. Часовня тишины Камппи, Финляндия

Предназначена она для уединения и встреч. Службы в часовне не проводятся. Здесь можно скрыться от суеты, насладиться покоем в одном из самых оживленных мест столицы и помедитировать в экологически чистом пространстве. Из-за внешнего вида и материалов часовню тишины часто называют "сауной духа".



11. Церковь Успения Богородицы, Словения

Церковь располагается на единственном острове во всей Словении. Чтобы попасть внутрь, необходимо переплыть озеро на лодке и подняться по 99 ступеням.



12. Кадетская часовня Академии ВВС, США

Уникальный дизайн часовни является классическим примером модернистской архитектуры. В великолепном интерьере объединены под одной крышей несколько различных областей поклонения, включая протестантскую, католическую, иудейскую и буддийскую часовни. Каждая из них имеет свою отличительную символику, амуниции и собственный выход.



13. Церковь Паоай, Филиппины

Это одна из немногих сохранившихся церквей в стиле барокко.



14. Собор Святого Патрика, Австралия

Собор Святого Патрика - самая высокая и самая большая церковь в Австралии.



15. Церковь Преображения Господня, Кижи, Россия

Церковь построена в традициях русского плотничьего ремесла, то есть без гвоздей. Она увенчана 22 куполами, а высота ее - 37 метров.



16. Зеленая церковь, Аргентина

Самая обычная католическая церковь стала знаменитой благодаря богатому живому декору из плюща, превратившему фасад в аллюзию на библейский Гефсиманский сад.



17. Андреевская церковь, Украина

Церковь расположена на крутом холме, откуда открывается прекрасный вид на Киев. По легенде, она была построена на месте, где святой Андрей Первозванный установил крест. Это лишь одна из многих легенд, которыми окутана Андреевская церковь.



18. Калифорнийский храм мормонов, США

Огромное здание выполнено в ослепительно-белом цвете. И такое цветовое решение неслучайно, ведь белый цвет традиционно воспринимается как символ чистоты и непорочности. Внутрь самого Храма мормонов туристы и просто любопытствующие не допускаются, входить в помещения священного сооружения могут только члены общины.



19. Мечеть Кристалла, Малайзия

Она расположена на искусственном острове. Мечеть выполнена из стали и стекла, поэтому создается ощущение, что она хрустальная.



20. Голландская реформатская церковь, Южно-Африканская Республика

Церковь находится в самом центре города, и это четвертый храм, построенный на этом месте. Он считается одним из лучших образцов раннего готического стиля в архитектуре в Южной Африке.



21. Монастырь Таунг Калат, Мьянма

Монастырь Таунг Калат находится на вершине вулканической пробки, которая поднимается на 737 метров над окружающими окрестностями возле потухшего вулкана горы Попа. К монастырю ведут ровно 777 ступенек, и те, кто достиг вершины, вознаграждаются великолепным видом. Гора Таунг Калат известна у местного населения как обитель духов. Народ верит, что в глубинах потухшего вулкана обитают десятки духов, так называемых натов.



22. Собор Василия Блаженного, Москва, Россия

Был построен в 1555-1561 годах по приказу Ивана Грозного в память о победе над Казанским ханством. Согласно легенде, царь приказал ослепить архитекторов, чтобы те не смогли больше построить подобного храма.



23. Ставкирка в Боргунне, Норвегия

Эта церковь, построенная около 1180 года, является одной из известнейших деревянных церквей Норвегии.



24. Церковь Святого Семейства, Испания

Церковь в Барселоне, строящаяся на частные пожертвования начиная с 1882 года, это знаменитый проект Антонио Гауди. Необычный внешний вид храма сделал его одной из главных достопримечательностей Барселоны. Однако из-за сложности изготовления каменных конструкций собор удастся достроить не ранее 2026 года.

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