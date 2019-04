Метан (CH4) является не самым распространённым парниковым газом, тем не менее он, как и углекислый газ, причастен, по мнению экологов, к повышению среднегодовых температур Земли. Метан, как передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru, задерживается в атмосфере на меньший срок, чем CO2, но он покрывает планету более плотным слоем, вызывая потепление.

По этой причине специалисты всего мира активно изучают процессы, вызывающие выброс метана в результате деятельности человека. Недавно же международная группа исследователей изолировала метаноксиляющую бактерию, которая может внести свой вклад в борьбу с глобальным потеплением.

Не секрет, что основными виновниками повышения уровней метана являются газовая и нефтяная промышленности. Как поясняют учёные, метан попадает в атмосферу в результате сжигания биомассы и утечек газа.

Свой вклад вносит и животноводство. Также напомним, что сами люди в ходе своей жизнедеятельности испускают газы. Впрочем, этими незначительными выбросами можно пренебречь, считают эксперты.

Специалисты продолжают находить и другие необычные источники метана.

Но что делать с метаном, который уже попал в атмосферу? Специалисты знают о существовании в почве некоторых микробов, которые питаются этим газом. Таким образом, они являются естественными поглотителями метана и играют важную роль в уравновешивании парникового эффекта.

Микробное окисление в почвах - единственный известный биологический процесс, которые удаляет метан из атмосферы. Некоторое время назад учёные также обнаружили бактерии, которые могут выживать, перерабатывая метан из воздуха.

Дело в том, что метан в атмосфере содержится в гораздо меньших концентрациях, чем в почве. В связи с этим учёные не были уверены, что существуют микробы, способные выживать, питаясь ничтожным количеством этого газа, находящимся в воздухе.

В своей недавней работе, опубликованной в издании Proceedings of the National Academy of Sciences, учёные описывают штамм MG08, который они назвали Methylocapsa gorgona.

Как пишут учёные, этот штамм может утилизировать шесть атмосферных газов (метан, углекислый газ, окись углерода, водород, азот и кислород) для обеспечения своей жизнедеятельности.

Важно, что учёные не только идентифицировали микроб, но и придумали методику его культивирования в лаборатории. Последняя пригодится для создания подобных организмов в больших количествах.

Как рапортуют учёные, M. gorgona при правильном использовании может стать эффективным поглотителем метана.

Авторы работы предполагают, что в будущем они также смогут генетически изменить M. gorgona таким образом, чтобы улучшить способность микроорганизма потреблять метан.