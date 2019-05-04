Самая ядовитая тварь в мире - не змея и не скорпион, а морская оса или австралийская кубическая медуза (Chironex fleckeri), которая водится у берегов северной Австралии и Индонезии. Ее яда запросто хватит, чтобы убить более 60 человек, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Если при слове медуза вы представляете нечто размером с ладошку - забудьте. Габариты морской осы вместе с щупальцами достигают 5 метров. При этом медузу-гиганта бывает почти невозможно разглядеть в морской воде, поскольку ее полупрозрачное голубоватое тело отлично сливается с окружением.

Нейротоксичный яд Chironex fleckeri действует сразу на нервную систему, сердце и кожу. Однако опасен он не только силой воздействия, но и скоростью: были зарегистрированы смертельные исходы по прошествии лишь 4 минут после контакта - ни о какой доставке пострадавшего в больницу в такой ситуации речь не идет - человек может не успеть даже выбраться на берег. В лучшем случае встреча закончится сильными ожогами - рубцы останутся на всю жизнь.

Отчасти, огромная скорость воздействия на жертву объясняется тем, что длинные щупальца медузы сами по себе довольно нежные и уязвимые. Поэтому морская оса делает свою единственную и главную ставку на яд - и чаще всего выигрывает. Ее добычей, как правило, становится мелкая рыба и креветки.

Во встречах Chironex fleckeri с людьми приходится винить, в основном, людей, поскольку в периоды приближения ядовитых медуз к побережью, большие плакаты предупреждают всех об опасности, но некоторых любителей риска это не останавливает.

Врачи и ученые не рассуждают, кто прав, кто виноват, а стараются спасти пострадавших. Для этого требуется мощное и быстрое противоядие. На этот раз найти его помог метод редактирования генома CRISPR. С помощью данной технологии ученые смогли определить, как яд медузы действует на клетки человека. Методом проб и ошибок исследователи выяснили, какие клетки выживают при столкновении с Chironex fleckeri и чем управляется этот процесс.

Оказалось, что ключевой путь яда медузы в человеческом организме требует наличия холестерина. Существует множество доступных лекарств, нацеленных на холестерин; с помощью одного из них ученые заблокировали обнаруженный путь, чтобы увидеть, как это повлияет на активность яда.

В испытаниях на мышах и человеческих клетках человека импровизированный антидот успешно предотвратил некроз кожи, образование рубцов и боль - самые частые последствия встречи человека с ядовитой медузой.

Важно, что введение потенциального антидота не потребует специальных навыков, эксперименты показали, что его можно наносить прямо на кожу (на место ужаления). Ученые также надеются разработать доступный спрей с противоядием.