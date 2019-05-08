О генерале Дмитрии Полякове директор ЦРУ Джеймс Вулен сказал, что из всех завербованных США агентов он был драгоценным алмазом в короне. 25 лет Поляков снабжал Вашингтон ценнейшей информацией, и это практически парализовало работу советских спецслужб.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Поляков передавал в США секретные штабные документы, научные наработки, данные о вооружении, стратегические планы СССР и даже журналы "Военная мысль". Его усилиями в США арестовали два десятка советских разведчиков и более 140 завербованных агентов.

ФБР завербовала Дмитрия Полякова осенью 1961 года, впоследствии бюро передало его в ведомство ЦРУ, где он числился до 1987 года.

Биография

Родился будущий предатель на Украине, воевал добровольцем на фронте и был награжден орденами Отечественной войны и Красной Звезды. В 1943 году перевелся в войсковую разведку. После войны закончил Академию Фрунзе и был направлен на службу в ГРУ.

Поляков был вышесреднего роста крепкий и суровый человек. Отличался спокойствием и сдержанностью. Важной чертой его характера была скрытность, которая проявлялась как в работе, так и в частной жизни. Генерал увлекался охотой и столярным делом. Собственными руками построил дачу и сделал к ней мебель, в которой устроил множество тайников.

Дмитрий Поляков был резидентом ГРУ в США, Индии и на Бирме. После получения звания генерал-майора направлен в Москву, где возглавлял разведывательный факультет Военно-дипломатической академии, а позже факультет Военной академии Советской Армии. Выйдя в отставку, работал в управлении кадров ГРУ и имел прямой доступ к личным делам сотрудников.

Мотивы предательства и вербовка Полякова

На допросе Поляков сказал, что пошел на сотрудничество с потенциальным врагом из-за желания помочь демократии остановить натиск хрущевской военной доктрины. Фактический толчок - выступление Хрущева во Франции и США, в котором он сказал, что советский народ делает ракеты, как сосиски на конвейере и готов "закопать Америку".

Однако исследователи уверены, что настоящим поводом стала смерть новорожденного сына Дмитрия Федоровича.

Во время службы Полякова в США его трехмесячный сын заболел трудноизлечимой болезнью. На лечение требовалось 400 долларов, которых у советского гражданина не было. Запрос в Центр о помощи остался без ответа, и ребенок умер. Родина оказалась глуха к тому, кто жертвует жизнью ради нее, и Поляков решил, что больше ничего ей не должен.

Во время второй командировки в США через свои каналы в американской военной миссии Поляков вышел на генерала О'Нейли, который свел его с агентами ФБР.

Хитрый лис на службе ЦРУ

ФБР и ЦРУ дали своему шпиону много прозвищ: Бурбон, Топхэт, Дональд, Спектр, однако, наиболее подходящим для него именем стало бы - Хитрый Лис. Ловкость, ум, профессиональное чутье, фотографическая память помогали Полякову много лет быть вне подозрений. Особенно поражала американцев крепкая выдержка шпиона, на его лице нельзя было прочитать волнения. То же отмечали и советские следователи. Поляков сам уничтожал улики и устанавливал места московских тайников.

Своего лучшего шпиона американцы снабжали техникой не хуже киношного Джеймса Бонда. Для передачи информации использовалось миниатюрное устройство "Брест".

На прибор загружались секретные данные, и после его активации, всего за 2,6 секунды информация передавалась на ближайший приемник. Операция проводилась Поляковым во время его поездки на троллейбусе мимо посольства США. Однажды передачу засекли советские радисты, но выяснить, откуда поступил сигнал, они не смогли.

Образцы конспиративных текстов, адреса в США, шифры, почтовые связи хранились в рукояти спиннинга, подаренного шпиону первым секретарем посольства США. Когда Поляков находился в Штатах, для связи с ним использовались зашифрованные сообщения в газете "Нью-Йорк таймс" Для фотографирования документов использовались маленькие замаскированные камеры.

Сами американцы относились к своему шпиону с глубоким уважением и считали его учителем. Агенты прислушивались к рекомендациям Полякова, который считал, что ЦРУ и ФБР часто действуют шаблонно, а значит, предсказуемо для советских спецов.

Арест и следствие по делу предателя

Выйти на след Полякова удалось благодаря утечке со стороны США. Информацию об "алмазе в короне" добыли шпионы КГБ Олдрич Эймс и Роберт Ханссен. После сбора доказательств контрразведчики вышли на "крота" и были поражены тем, кто перед ними оказался. К этому времени заслуженный генерал уже уволился по возрасту и стал настоящей легендой ГРУ.

Профессиональное чутье не подвело Полякова, и он залег на дно, прекратив контакты с американцами. Чекистам через липовую информацию удалось спровоцировать предателя, и он выдал себя, связавшись с ФБР.

7 июля 1986 года Дмитрия Полякова арестовали на встрече ветеранов-разведчиков. Шпион активно сотрудничал со следствием и рассчитывал, что его обменяют, однако суд приговорил предателя к расстрелу.

В мае того же года на встрече президентов СССР и США Рональд Рейган попросил Горбачева помиловать Полякова. Михаил Сергеевич хотел уважить заокеанского коллегу и ожидаемо согласился, однако было поздно. 15 марта 1988 года бывшего генерала ГРУ Дмитрия Полякова и американского разведчика расстреляли.