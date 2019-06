Честно говоря, мы никогда не думали о шведских городах как о средоточии европейской ночной жизни. А если и думали, то только в границах шведской столицы Стокгольма. Но суровые скандинавы удивили нас и заодно весь онлайн-мир!

Как передает Day.Az со ссылкой на maximonline.ru, 7 июня в "Твиттере" пользователя @alberMD появилось видео, которое меньше чем за неделю набрало 15 тысяч ретвитов и 54 тысячи лайков. На видео жители или туристы шведского города Мальмё танцуют под песню Lay All Your Love on Me легендарной шведской группы ABBA. Причем танцуют поразительно слаженно и четко - поневоле заподозришь в них участников какого-нибудь кордебалета, решивших прогуляться по ночной Швеции.

Среди тех, кто выразил свое восхищение твитом, оказались жительница Мальмё, которая и сняла видео (видимо, ее оригинал такой популярностью не пользовался) и, что особенно приятно, официальный "Твиттер" группы ABBA.

