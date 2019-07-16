Археологи обнаружили древний ров, датированный XI веком, при раскопках Старого города Иерусалима. Находка является первым свидетельством осады крестоносцами под предводительством графа Раймунда IV. Об этом сообщает издание The Times of Israel, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Раскопки начались в 2008 году в рамках проекта Mount Zion. Изыскания проводились вдоль южной стены Старого города, рядом с Сионскими воротами. В исторических документах существуют упоминания о рве, однако специалисты сомневались в его существовании. В глубину ров достигал четыре метра, что затруднило размещение крестоносцами осадной башни у стен крепости. Кроме защитных укреплений археологи нашли рогатки, наконечники стрел и крестики.

Еще одним открытием стала часть украшения, принадлежавшего фатимидам - мусульманским халифам, правившим с 909 по 1171 год нашей эры. Артефакт был найден в руинах здания, расположенного за стеной. Он выполнен в форме серьги, однако из-за больших размеров вряд ли был предназначен для ношения в ухе. Кроме того, исследователи раскопали фрагменты керамической посуды, покрытой глазурью нефритового цвета.

Согласно историческим записям, крестоносцам удалось заполнить ров, однако осадная башня была сожжена защитниками города. Тем не менее днем позже атакующие прорвали стены, а после победы разграбили город и устроили бойню среди мирных жителей.

Крестовыми походами называют серию религиозных военных походов на Ближний Восток и Восточную Европу, которые осуществлялись государствами Западной Европы в XI-XV веках. Несмотря на романтизацию этих военных предприятий,большинство крестоносцев представляли собой религиозных фанатиков, которые прибегали к грабежам, убийствам и массовой резне даже на территории Европы.

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