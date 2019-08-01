Подводные археологи нашли главный храм "египетской Атлантиды"
Международная подводная археологическая экспедиция под руководством французского исследователя Франка Годьо обнаружила на дне Средиземного моря руины главного храма затонувшего древнего города Гераклион. Об этом сообщает в четверг издание ScienceAlert, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В своей последней подводной экспедиции египетские и европейские исследователи обнаружили руины большого храма, а также несколько кораблей, нагруженных, в частности, монетами и ювелирными изделиями. Археологи во главе с Годьо, который почти 20 лет назад открыл руины Гераклиона, считают, что нашли колонны храма Амон Гарп - главного культового сооружения этого города, а также руины древнегреческого храма меньших размеров", - говорится в сообщении.
Кроме того, ученые обнаружили бронзовые монеты царя Птолемея II (283-246 годы до н.э.), а также керамику, ювелирные изделия и посуду, находившуюся на борту затонувших судов. Отмечается, что данные открытия стали возможны благодаря использованию сложных сканирующих инструментов, которые могут различать объекты на морском дне. Собрав геофизические данные, полученные с помощью эхолотов, магнитометров на основе ядерно-магнитного резонанса и гидролокатора бокового обзора, исследователи обнаружили рядом с Гераклионом несколько других портов, о существовании которых ранее не было известно.
Древний город в устье Нила
Гераклион - древний город в устье Нила. В Поздний период (550-331 годы до н.э.), окончившийся завоеванием Египта Александром Македонским, Гераклион был важнейшим портом страны. В конце VIII века этот город был разрушен землетрясением и цунами, а затем исчез под водой вместе с двумя другими городами.
Руины Гераклиона обнаружил в 2000 году французский подводный археолог Франк Годьо, остатки городских сооружений находились под водой на глубине 10 м в 6 км от берега в районе Александрии. В порту Гераклиона ученые обнаружили 64 корабля, это самое большое кладбище античных судов за всю историю археологии.
Работы велись Европейским институтом подводной археологии, а затем Оксфордским центром морской археологии при поддержке швейцарского фонда Hilti, а также Службой древностей Египта.
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