Археологи испанского университета Кастилии-Ла-Манчи обнаружили при раскопках древнего поселения самую большую постройку времен народа иберов, известную на данный момент. Об этом сообщает газета Pais, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что здание площадью 70 квадратных метров и высотой три метра состоит из трех комнат и входит в комплекс построек La Cava, который раскинулся на 8 гектаров. Точное назначение постройки пока не известно, по некоторым версиям, сооружение являлось храмом.

Комплекс La Cava расположен на холме в провинции Куэнка на востоке Испании. Археологические работы начались здесь в 2014 году. Первые поселенцы пришли на эту территорию между 2100 и 1500 годами до нашей эры в эпоху Бронзового века. В 400-х годах до нашей эры в La Cava поселились иберы, за ними последовали римляне и вестготы. Все новые поселенцы не разрушали постройки предшественников, обогащая La Cava наследием своих культур. Таким образом, археологический комплекс превратился в "совокупность временных капсул".

"Насколько нам известно, хоть мы и продолжаем исследования, мы не встречали ничего подобного. Обычно в таком типе раскопок мы находим остатки стен из камня и самана, которые время от времени достигают высоты одного метра", - заявил профессор истории древнего мира университета Кастилии-Ла-Манчи Мигель Анхель Валеро.

Помимо обнаруженного здания в комплекс входят остатки поселения Бронзового века, крепостной вал того периода, высоту которого археологам еще предстоит определить, и территория, покрытая сотней небольших выемок в скале, которые, вероятно, имели декоративное или религиозное назначение. Примечательной находкой является также галерея длиной в 70 метров, прорытая на глубину семи метров в скалистой породе.

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