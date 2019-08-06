Испанские археологи обнаружили 25 гробниц представителей древней воинской знати племени иберов, возможно участвовавших в сражении Второй пунической войны, в котором погиб карфагенский полководец Гамилькар Барка - отец знаменитого Ганнибала. Об этом пишет газета Pais, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как полагают специалисты, часть древнего некрополя в районе холма Аларкос рядом с городом Сьюдад-Реаль относится именно ко второй половине III века до нашей эры, когда Гамилькар вел активные военные действия на Пиренейском полуострове.

Из 25 захоронений два принадлежат женщинам, погребенным вместе с оружием. Еще три выделяются богатством погребального обряда: в этих могилах обнаружено множество оружия, предметов конской упряжи и ювелирных украшений. Количество овечьих костей, обнаруженное в одной из могил, свидетельствует о принесении в жертву не менее 222 животных, подсчитали эксперты. Погребальный обряд предусматривал сожжение покойных аристократов, прах которых хранился в специальных сосудах.

По мнению археологов, одна из гробниц, воздвигнутая из огромных, тщательно обработанных каменных блоков, могла принадлежать князю одного из иберских племен.

Как известно, Гамилькар Барка погиб в сражении с иберами в 228 году до н. э. "Мы не знаем конкретную роль этих иберов из Аларкоса в событиях эпохи Второй пунической войны, но очень соблазнительно представить, что они либо были вместе с карфагенянами, либо, напротив, сражались на стороне короля племени оретан, которое прибыло, чтобы освободить город Гелику, осажденный Гамилькаром", - сказал Давид Родригес, преподаватель древней истории в Университете Кастилии-Ла-Манчи.

Согласно древнеримскому историку Аппиану, иберы победили Гамилькара хитростью, прорвав карфагенский строй быками, запряженными в телеги с горящими дровами. Возможно, эту хитроумную стратегию изобрел князь, гробница которого была обнаружена на Аларкосе, отмечает издание.



15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!