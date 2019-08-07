Пользователь Reddit Глен Виварис поделился роликом, снятым в формате 960 кадров в секунду. Видео получено на обычный смартфон Samsung Galaxy S10. Благодаря супер-замедленному режиму, Глен заставил людей и машины выглядить так, будто они застыли во времени, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

Застывшие люди Нью-Йорка: Скоростная съемка 960 кадров в секунду FPS, slow motion, Скоростная съёмка, видео, замедленное видел, нью-йорк 0 Глен Виварис вытащил свой смартфон и снял кадры из окна автомобиля, а затем создал это двухминутное видео

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