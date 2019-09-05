Международная команда ученых во главе с профессором новозеландского университета Отаго Нилом Джемеллом, более года исследовавшая шотландское озеро Лох-Несс, не нашла доказательств существования легендарного чудовища Несси. Об этом сообщает издание New Zealand Herald, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ученые собрали для анализа 250 проб воды из разных участков озера и на разной глубине. Ранее Джемелл пояснял, что все существа, обитающие в озере, неизбежно оставляют в воде фрагменты ДНК - в виде чешуи, частичек кожи, перьев или мочи. Все образцы были секвенированы, образовавшиеся 500 миллионов последовательностей проходят сравнение с базой данных всех известных биологических видов.

"Мы не смогли найти никаких доказательств существования животного, которое бы отдаленно было связано с чем-то из нашей базы данных последовательностей ДНК. Поэтому, извините, но я не думаю, что идею о существования плезиозавра можно подтвердить, основываясь на данных, которые мы получили", - приводит издание слова профессора.

Первое письменное упоминание о Лох-Несском чудовище встречается в рукописи шотландского монаха в VI веке. Уже в новейшее время Несси - существо с массивным туловищем и длинной шеей - стало одним из самых обсуждаемых феноменов в мире. Несмотря на многочисленные свидетельства очевидцев, якобы видевших чудовище, его существование документально не подтверждается.



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