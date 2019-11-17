Фильмы, которые заставят рыдать навзрыд
Рамблер собрал пятерку фильмов, содержащих наиболее грустные сцены в кинематографе, способные растрогать любого. Если вам необходимо дать волю эмоциям, то эта подборка для вас, передает Day.Az.
Зная о человеческой жестокости, люди намного холоднее относятся к своим собратьям в отличие от чувств к четвероногим друзьям. Для человека собака - синоним доброты, любви и преданности. Именно на этих чувствах играют киноделы в фильмах "Хатико" и "Белый Бим Черное ухо". Эти два фильма вызывают целую бурю эмоций, их тяжело смотреть, но так хочется...
"Ла-Ла Ленд" - музыкальный комедийно-драматический фильм, душещипательная смесь переживаний, возведенная в абсолют музыкальной темой и последней сценой.
Культовая экранизация одноименного романа Стивена Кинга "Зеленая миля" - один из самых добрых и человечных фильмов. Кино, которое абсолютно заслуженно занимает верхние строчки в рейтинге лучших фильмов мира.
Скажем пару слов о мультфильме детства и юности для многих. "Король Лев" - тот самый мультик, прививающий ребенку важнейшие ценности в анимационной обработке. Над горем Симбы плакали не только дети и их родители, но и животные. В интернете существует много роликов о совместном просмотре "Короля Льва" с четвероногими друзьями, которые скулили во время одной из самых грустных сцен в кинематографе.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре