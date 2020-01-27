Эрвин Роммель: тайна смерти лучшего полководца Гитлера

14 октября 1944 г. скончался генерал-фельдмаршал Германии Эрвин Роммель - если не великий, то весьма выдающийся полководец Второй мировой войны. Гитлер заметил его таланты еще в 1930-е годы, а во время захвата Судетской области назначил Роммеля командиром своего личного батальона сопровождения. Военный теоретик, интеллектуал и профессионал, Роммель был "звездой" Третьего Рейха и прославленным военачальником. За блестяще проведенные операции в Северной Африке против британских войск его прозвали "лисом пустыни": так хитро и умело управлял он частями вермахта.

Сам Черчилль восхищался Роммелем и называл "великим полководцем". Даже неудача под Эль-Аламейном не затмила его триумфы. Победы и слава возвели Роммеля в ранг фельдмаршала и казалось, у Гитлера нет более любимого командира, а его смерть должны была быть для фюрера трагедией.

17 июля 1944 г. британский самолет атаковал машину Роммеля и его, тяжело раненого, после лечения в госпитале отправили на отдых в Ульм, домой. Когда Роммель умер, то официальной причиной смерти назвали осложнения после полученных ран и резкое ухудшение самочувствия фельдмаршала. А в результате - смертельное кровоизлияние в мозг. В принципе, это вписывалось в клиническую картину восстановления после черепно-мозговых травм: в течение нескольких месяцев возможны очень серьезные осложнения. Роммеля похоронили с исключительными воинскими почестями, а в день похорон объявили национальный траур Третьего Рейха. Даже на пороге гибели, в марте 1945 г., Гитлер приказал архитекторам построить пышный памятник генералу (но они уже не успели).

Однако, объявленные нацистами причины смерти Роммеля сразу выглядели сомнительно. Он ведь уже почти полностью выздоровел и оправился после ранения. И сомнения были верны. После оказалось, что Роммель не умер, а совершил самоубийство по приказу фюрера. Смерть от кровоизлияния была инсценировкой. Немецкий историк и военный корреспондент Второй мировой войны Л. Кох в книге "Лис пустыни. Генерал-фельдмаршал Эрвин Роммель" (Ростов н/Д, 1999) описывал, как Роммель летом 1944 г. стал придерживаться оппозиционных по отношению к Гитлеру взглядов и был убежден, что войну надо прекратить как можно скорее, а сам "бесноватый" фюрер обязан уйти. Роммель не скрывал свое мнение о том, что вермахт не сможет противостоять вторжению союзников во Францию, в присутствии Гитлера устроил стычку с главой люфтваффе Г. Герингом, заявив, что "враг вытворяет в воздухе все, что душе угодно!" Уже тогда за Роммелем установили слежку СС и СД.

Спустя три дня после его ранения, 20 июля 1944 г., заговорщики из среды военных попытались убить Гитлера, взорвав бомбу в его бункере "Волчье логово". Гитлер выжил, и после этого начались жесточайшие преследования не только заговорщиков, но и всех, кто не проявлял к фюреру достаточной лояльности. Роммель был в числе таких людей. Во время следствия по делу о покушении 20 июля его имя прозвучало на допросах заговорщиков. Это означало конец терпения фюрера. Хотя не нашлось прямых доказательств того, что Роммель участвовал в заговоре, но было достаточно одних подозрений для того, чтобы ликвидировать фельдмаршала. Бросал тень на Роммеля и тот факт, что главный заговорщик, заложивший бомбу в бункере Гитлера, полковник Клаус Шенк фон Штауффенберг служил прежде в Северной Африке под началом Роммеля. Кроме того, имя генерала фигурировало в документах заговорщиков в числе кандидатов на роль главы государства или премьер-министра после свержения Гитлера. До сих пор иногда звучат предположения, что Роммель и сам состоял в заговоре, но сумел это скрыть.

Но проблема была в том, что пропаганда превратила Роммеля в героя, и открыто казнить его было бы слишком глупо. 14 октября 1944 г. Роммеля поставили перед выбором: или его будут судить, или он покончит с собой (при таком варианте его семье ничего не грозило). Этот выбор не был для него сюрпризом - слишком много лишних критических слов о Гитлере позволил себе Роммель. Он говорил своему старому товарищу Оскару Фарни незадолго до того: "Вот увидите. Он (Гитлер - прим.) доведет меня до смерти. Он не побоится это сделать". В этот же день (14 октября) Эрвин Роммель принял цианистый калий. Через несколько секунд после принятия этого яда наступает полный паралич. Перед смертью Роммель сообщил жене: "Через четверть часа я умру". Прощание с женой и сыном Манфредом было тяжелым.

Свидетельство о смерти Роммеля было сфальсифицировано СС, а вскрытие проводить запретили. Тело фельдмаршала кремировали. Всего через несколько месяцев сам Гитлер покончил с собой, продолжая до самого конца делать то, за что критиковал его Роммель - бессмысленно проливать кровь миллионов немцев. После войны сын генерала пытался развить легенду об отце как об участнике германского Сопротивления, но до сих пор роль Роммеля в заговоре остается не проясненной.