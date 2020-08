В парке Нью-Йорка появилась гигантская обезьяна

В парке Bella Abzug в Нью-Йорке появилась гигантская обезьяна по имени King Nyani. Эту статую в виде гориллы установили в рамках проекта по защите вымирающих видов. Таким образом авторы хотят привлечь внимание к этой проблеме и собрать средства для помощи животным, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Статуя является частью серии работ "Love the Last". Бронзовая горилла достигает в высоту почти 2,6 метра и весит больше двух тонн. Она сделана в форме лежачего на боку животного, рука которого согнута в локте. В огромную ладонь можно сесть и сфотографироваться. Статуя будет находиться в парке до мая 2021 года.

Авторами проекта являются австралийские художники - супружеская пара Джилли и Марк Шаттнер (Gillie and Marc Schattner). Они вдохновились на создание такой скульптуры во время своего путешествия по Уганде. Там они долго наблюдали за семейством горилл. Образ его отца и послужил прототипом скульптуры. "Любить животных - это первый шаг к их спасению. Наша миссия состоит в том, чтобы дать городским жителям возможность через статуи установить связь с животными, которые находятся под угрозой исчезновения", - рассказал Шаттнер.

Джилли и Марк Шаттнер известны своими работами по всему миру. Как правило, они создают скульптуры в виде животных. Среди них - статуя носорогов "The Last Three" в Бруклине и "Paparazzi Dog" в Ньюкасле. Некоторое время назад их творчество столкнулось с жесткой критикой. Американский искусствовед Джерри Зальц (Jerry Saltz) назвал их статую носорогов "чудовищной халтурой".