8 продуктов, которые нужно избегать, если вы не переносите глютен

Глютеновая болезнь, аллергия на пшеницу и чувствительность к глютену - все это связано с плохой реакцией организма на глютен. Эти состояния считаются формами непереносимости глютена. Выход только один - полностью исключить глютен из своего рациона. Каких продуктов в таком случае нужно избегать - рассказываем в нашем материале.

Крупы с содержанием глютена

К крупам, содержащим глютен, относятся: пшеница, ячмень, рожь, пшеница, кус-кус. Обратите внимание, что овес сам по себе не содержит глютена, но может быть "загрязнен" им в процессе обработки.

Хлеб

Большинство видов хлеба, крекеров и лепешек содержат глютен. Единственный способ узнать наверняка - это прочитать список ингредиентов и проверить, какие зерна используются в конечном продукте. Если у вас непереносимость глютена, избегайте следующей выпечки: белый хлеб, цельнозерновой хлеб, картофельный хлеб, ржаной хлеб, хлеб на закваске, пшеничные крекеры, лепешки (тортильи, лаваши и т. д.) из цельной пшеницы, мучные лепешки, рогалики.

Некоторые приправы

Хотя приправы и соусы не являются очевидным источником глютена, многие из них на самом деле содержат это вещество. Среди них: соевый соус, соус барбекю, заправки для салатов, маринады, сливочные соусы, смеси специй, подливки, солодовый уксус, кетчуп. В качестве альтернативы вы можете приготовить собственные приправы из безглютеновых ингредиентов или приобрести сертифицированные диетические продукты.

Выпечка

Хлебобулочные изделия обычно изготавливаются из пшеничной муки или других злаков, содержащих глютен. Таким образом, людям с непереносимостью глютена следует избегать следующих продуктов: торты, печенье, выпечка, мягкие и твердые крендели, пончики, кексы, блины и вафли.

Паста на основе пшеницы

Разновидности пасты являются одним из основных продуктов питания во многих культурах. Хотя существуют и безглютеновые альтернативы, большинство традиционных макарон готовят из злаков, содержащих глютен. Поэтому рекомендуем избегать следующих продуктов: лапша, спагетти, ньокки из пшеничной муки, пельмени.

Некоторые снэки

Снэки - распространенный источник глютена. Закуски, содержащие глютен: крендели, батончики, мюсли, зерновые батончики, чипсы, энергетические батончики, печенье, закуски, конфеты.

Отдельные напитки

Некоторые напитки готовятся из ингредиентов, содержащих глютен, поэтому очень важно внимательно изучать их состав. Напитки, которые могут содержать глютен, включают: пиво, прохладительные напитки, вина, готовые кофейные напитки, смеси для напитков, шоколадное молоко.

Некоторые блюда после пищевой обработки

Многие обработанные блюда и другие популярные продукты также могут содержать глютен. Например: заменители мяса, такие как вегетарианские гамбургеры и хот-доги, приготовленное мясо, плавленые сыры, заменители яиц, консервированные супы и суповые смеси, пудинги и десертные смеси быстрого приготовления, мороженое, кукурузные хлопья на завтрак, картофель фри и другие жареные продукты, ароматизированный сыр тофу.

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