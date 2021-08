Нейробиологи определили десять самых счастливых песен в истории

Доктор Йакоб Йолий из Университета Гронингена в Нидерландах смог в результате исследования сформировать список из музыкальных композиций, которые вызывают чувство счастья сильнее всего. Об этом сообщили Inc.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученый опросил респондентов об их любимых песнях, после чего сравнил получившуюся выборку с выборкой из других музыкальных произведений. В результате исследования было выявлено, что треки, которые попали в список "любимых", в среднем, отличаются мажорной тональностью, чуть более быстрой скоростью воспроизведения (от 140 до 150 битов в секунду), а текст композиций - либо бессодержательный, либо о каких-то счастливых событиях.

В число самых счастливых композиций вошли Don't stop me now группы Queen, Dancing queen (Abba), Good Vibrations (The Beach Boys), Uptown Girl (Billie Joel), Eye of the Tiger (Survivor), I'm a Believer (The Monkees), Girls Just Wanna Have Fun (Cyndi Lauper), Livin' on a Prayer (Jon Bon Jovi), I Will Survive (Gloria Gaynor) и Walking on Sunshine (Katrina & The Waves).

При этом исследователь подчеркивает, что музыкальный вкус - вещь исключительно субъективная, а выборка, на основе которой был составлен список, - случайная. В связи с этим создание универсальной формулы идеальной песни представляется невозможным.