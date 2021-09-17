Как бы в реальности выглядели 12 персонажей советских мультфильмов

С помощью искусственного интеллекта можно оживить персонажей известных картин или мультфильмов. Но вот до легендарных советских мультгероев все никак не доходило. Блогер Денис Ширяев взялся исправить это упущение, передает Day.Az со ссылкой на dnevnik24na7.com.

Он взял за основу рисунки иллюстратора Евгения Швенка, применил нейросети и получил портреты, как бы известные персонажи нашего детства выглядели в реальной жизни!

1. Принцесса из "Бременских музыкантов"

2. Мама Римма из Простоквашино

3. Папа Дима из Простоквашино

4. Почтальон Печкин из Простоквашино

5. Карлсон

6. Атаманша из "Бременских музыкантов"

7. Зеленый из "Тайны третьей планеты"

8. Незнайка

9. Водяной из "Летучего корабля"

10. Царевна Забава из "Летучего корабля"

11. Хоккеист "Метеора" из мультика "Шайбу! Шайбу!"

12. Старуха Шапокляк из мультика про Чебурашку