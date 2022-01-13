Обнаружен микроб, создающий кислород без Солнца

Ученые выяснили, что один из распространенных в океане микробов Nitrosopumilus maritimus, а также ближайшие с ним виды, производит кислород без солнечного света. Об этом пишет Science Alert, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что открытие уникально, так как для большей части жизни на Земле кислород необходим, а его производство невозможно без солнечного света.

Кроме Nitrosopumilus maritimus, кислород без солнца создают и археи, окисляющие аммиак. Они выживают в темноте и производят его самостоятельно.

Более того, ученые выяснили, что данные микробы используют в своем производстве ранее не изученный биологический процесс. Поэтому его невозможно изучить в лаборатории.

На данный момент стало известно, что микроорганизмы производили собственный кислород для создания нитритов с газообразным азотом, который в результате оказывался побочным продуктом.

"Микробы израсходовали весь кислород в воде, а затем через несколько минут его уровень снова начал расти. Открытие может изменить понимание жизни в океанах", - заключили ученые.