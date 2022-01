Названы опасные для мозга напитки

Диетологи из США назвали напитки, чрезмерное употребление которых опасно для мозга и может вызвать его преждевременное старение. Об этом сообщает Eat This, Not That!, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты считают, что неумеренное употребление алкоголя, сладких напитков и кофе может негативно повлиять на работу мозга. "Большое количество алкоголя быстро убивает нейроны головного мозга, так что регулярные пьянки могут серьезно повредить его", - предупредил доктор Уильям Ли.

Врач добавил, что мозг способен восстанавливаться после больших доз спиртного, если они поступают в организм редко. Однако если напиваться регулярно, то токсический эффект от алкоголя накапливается, что может привести к серьезным нарушениям когнитивных функций.

Кроме того, Ли предостерег от употребления алкогольных напитков на голодный желудок, так как еда замедляет всасывание алкоголя и дает организму больше времени, чтобы расщепить его.

Специалисты также опровергли миф о том, что умеренное употребление алкоголя каждый день не наносит вреда здоровью. По данным исследования Nature Scientific Reports, умеренное употребление спиртных напитков - до трех бокалов вина для женщин и до четырех для мужчин - также ведет к сокращению объема мозга.

Другими напитками, которые могут отрицательно сказаться на работе мозга, врачи считают напитки с высоким содержанием сахара. Хотя глюкоза необходима для нормальной работы мозга, слишком большое ее количество может привести к когнитивным нарушениям, что особенно сказывается на людях, больных диабетом. "Эта болезнь приводит к сужению кровеносных сосудов, что уменьшает приток крови к мозгу", - объяснило диетолог Тара Томайно.

Для постепенного отказа от больших доз сахара Томайно рекомендует разбавлять любимые напитки водой и постепенно уменьшать количество сахара в них.

Доктор Серена Пун также напомнила, что кофе может быть опасным для работы мозга. В небольших количествах кофеин хорошо влияет на когнитивные функции, однако чрезмерное его употребление может оказать противоположный эффект. "Исследования показывают, что употребление больше шести чашек в день ведет к уменьшению мозга и чревато развитием деменции", - сказала Пун.

Она также напомнила, что важно каждый день выпивать достаточно чистой воды, так как ткани мозга состоят из нее на 70 процентов. Пун ссылается на исследования, которые показывают, что обезвоживание ведет к ослаблению работы мозга. Она добавила, что человеку, весящему 68 килограммов, нужно выпивать около 4,2 литра воды в день для нормальной работы всего организма.