Названы продукты, которые помогут выглядеть моложе

Диетологи рассказали, что для того, чтобы выглядеть моложе своего возраста, необходимо употреблять определенные продукты. Об этом сообщается на портале приводит Eat This, Not That!, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Основательницы трехнедельной программы преображения тела Лисси Лакатос и Тэмми Лакатос Шамс убеждены, что растительный белок не только поможет нарастить мышечную массу, но и поможет вам выглядеть моложе.

"Белок является важнейшим компонентом коллагена, важного строительного блока кожи, который помогает сохранить ее упругой, эластичной и молодой",- считают специалисты.

Они также рекомендовали сделать оливковое масло Extra Virgin "своим любимым" - оно содержит токоферолы и бета-каротин, которые помогают уменьшить окислительные повреждения и воспаления

Диетолог Эми Горин, в свою очередь, посоветовала желающим сохранить молодость почаще употреблять томаты, так как они богаты ликопином - антиоксидантом, который помогает защитить кожу от ультрафиолетового излучения и снижает уровень кровяного давления.

Специалисты также считают, что чернослив - один из лучших продуктов, который поможет вам выглядеть моложе.

"Нет ничего более пышущего молодостью, чем красивая осанка и отсутствие сутулости, как обычно происходит с возрастом... Исследования показали, что употребление всего пяти-шести черносливов в день положительно влияет на минеральную плотность и прочность костей", - говорится в статье.

Диетолог Мишель Райт отметила, что на внешний вид и здоровье кожи положительно влияют рыба и авокадо - она рекомендует съедать хотя бы одну порцию богатой омега-3 рыбы в неделю.