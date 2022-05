Назван лучший продукт для работы мозга

Ученые назвали лучший продукт для работы мозга и нервной системы. Новое исследование показало, что употребление клюквы может помочь оставаться в тонусе с возрастом, сообщило издание Eat This, Not That! (ETNT), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученые факультета медицины университета Восточной Англии в Норидже обследовали 60 людей в возрасте 50-80 лет. В течение 12 недель в их рацион добавляли лиофилизированный порошок из цельной клюквы. После окончания эксперимента стало ясно: у тех, кто получал порошок, память и работа нервной системы были лучше, чем у тех, кому его не давали, говорится в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Nutrition.

"Результаты этого исследования очень обнадеживают, особенно если учесть, что относительно краткосрочное употребление клюквы привело к значительному улучшению памяти и нервной функции, - прокомментировал автор исследования доктор Дэвид Возур Вазур. - Но еще предстоит выяснить, наблюдаются ли эти эффекты у людей с легким снижением когнитивных функций или нейродегенеративными расстройствами".

Эксперт добавил, что лучшее, что может сделать человек, чтобы оставаться в тонусе - это пересмотреть свой рацион в целом. В ежедневное меню, по словам врачей, нужно включать пару порций фруктов, особенно ягод, чтобы предотвратить возрастные когнитивные изменения.