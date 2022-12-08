Ученые извлекли самую древнюю ДНК из вечной мерзлоты в Гренландии

Ученые Кембриджского университета проанализировали осадочные слои из вечной мерзлоты в Гренландии и обнаружили в них экологическую ДНК возрастом два миллиона лет. Результаты работы были опубликованы в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам исследователей, это самая древняя известная ДНК. Предыдущим рекордсменом было ДНК шерстистого мамонта из сибирской тундры возрастом в миллион лет.

Экологическая ДНК, или эДНК - это ДНК, собранная из различных образцов окружающей среды, таких как почва, морская вода, снег или даже воздух. Когда различные организмы взаимодействуют с окружающей средой, ДНК накапливается в их окружении.

В найденном образце ученые выявили следы ДНК млекопитающих, родственных северным оленям и карибу, леммингов, гусей, зайцев и мастодонтов. Анализ также показал, что два миллиона лет назад северная часть Гренландии, где была найдена ДНК, отличалась умеренным климатом и была домом для разнообразных видов животных.