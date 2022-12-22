Впервые обнаружена планета с «распадающейся» орбитой вокруг старой звезды

Астрономы впервые обнаружили экзопланету, орбита которой сужается при вращении вокруг старой родительской звезды. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в The Astrophysical Journal Letters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Kepler-1658b относится к классу горячих юпитеров - газовых гигантов, располагающихся в экстремальной близости к родительскому светилу. Ее радиус в 1,1 раза больше радиуса Юпитера, а масса - в шесть раз больше. Расстояние от него до звезды достигает одной восьмой расстояния от Солнца до Меркурия. Орбитальный период уменьшается с незначительной скоростью - около 131 миллисекунды в год.

Главной причиной орбитального распада являются приливное взаимодействие между планетой и звездой, которая вошла в субгигантскую фазу жизненного цикла. Ее внутренняя структура способствует рассеянию приливной энергии, что ускоряет процесс сужения орбиты. Кроме того, приливная энергия разогревает недра экзопланеты, заставляя ее быть горячее и ярче, чем ожидали астрономы.