Обнаружены следы сильнейшей солнечной бури

Международная группа ученых проанализировала годичные кольца древних деревьев во Французских Альпах и обнаружила огромный пик в содержании радиоуглерода, датируемый более чем 14 тысячами лет назад. Согласно статье, опубликованной в журнале Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical Physical and Engineering Sciences, эти следы указывают на геомагнитную бурю, сильнейшую из известных в истории, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи проанализировали уровни радиоуглерода в частично окаменелых остатках деревьев, сохранившихся в отложениях размытых берегов реки Друзе (Drouzet River) недалеко от города Гап в Южных Французских Альпах. Они выявили беспрецедентное пиковое содержание изотопов, возраст которого достигает 14,3 тысячи лет. Сравнив этот пик с уровнями бериллия в гренландских ледяных кернах, ученые пришли к выводу, что пик был вызван мощным геомагнитным штормом, который, в свою очередь, произошел из-за столкновения атмосферы Земли с облаком высокоэнергетических частиц от Солнца.

Радиоактивные изотопы углерода возникают в верхних слоях атмосферы в результате цепочки реакций, инициируемой космическими лучами. Предыдущие исследования показали, что экстремальные события на Солнце, такие как солнечные вспышки или корональные выбросы массы, могут провоцировать кратковременные всплески уровня высокоэнергетических частиц, которые прослеживаются в пиках образования радиоуглерода в течение года.

Подобная геомагнитная буря, если бы она произошла сейчас, могла бы привести к катастрофическим последствиям, в том числе выводу из строя телекоммуникаций, спутниковых систем и энергосистем на целые месяцы. Кроме того, она могла бы сопровождаться воздействием избыточного уровня радиации на астронавтов, находящихся на орбите.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!