https://news.day.az/unusual/1612457.html В Валдае засняли уникальное полярное сияние - ФОТО
В Валдае засняли уникальное полярное сияние - ФОТО
Фотограф Александр Спиридонов запечатлел на свою камеру уникальное полярное сияние, очаровавшее соцсети своей сказочной красотой.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Отмечается, что сияние было на 58-й широте.
Представляем вниманию читателей эти фото.
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