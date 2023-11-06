В Валдае засняли уникальное полярное сияние

Фотограф Александр Спиридонов запечатлел на свою камеру уникальное полярное сияние, очаровавшее соцсети своей сказочной красотой.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Отмечается, что сияние было на 58-й широте.

Представляем вниманию читателей эти фото.