https://news.day.az/unusual/1720115.html

Пересмотрено понимание генетического кода

Ученые из Университета Аризоны и Лаборатории Луны и Планет провели исследование, которое пересматривает общепринятое понимание эволюции генетического кода. Их работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.