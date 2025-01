https://news.day.az/unusual/1722285.html

Раскрыта тайна формирования месторождений золота

Международная группа исследователей обнаружила новое соединение из золота и серы, которое проливает свет на процессы образования месторождений золота. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.