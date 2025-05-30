Раскрыты неожиданные подробности о неандертальцах

На юге Испании археологи обнаружили, возможно, самый древний в мире отпечаток человеческого пальца. Его оставил неандерталец около 43 тысяч лет назад, аккуратно нанеся точку охры в центр гладкого камешка. Необычную находку сделали в 2022 году в укрытии Сан-Ласаро, а подробности исследования недавно опубликовали в журнале Archaeological and Anthropological Sciences, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Камень, по мнению исследователей, не использовался в быту и не имел практической функции. Он мог быть выбран из-за своей формы, напоминающей человеческое лицо: отпечаток пальца попал точно в центр, между двумя верхними вмятинами и одной нижней, словно отмечая нос. Археологи считают, что это могло быть символическое изображение - одна из самых ранних форм портативного искусства.

Авторы подчеркивают: след охры явно нанесен намеренно - это не размазанная капля, а четкий отпечаток кончика пальца, смоченного в пигменте. Такая осознанность действия указывает на наличие воображения и символического мышления у неандертальцев, которое долгое время недооценивалось.