Обнаружен череп человека аномальной формы

На западе Ирана археологи нашли череп подростка возрастом около 6200 лет с необычной формой - вытянутой вверх, словно конус. Исследование, опубликованное в International Journal of Osteoarchaeology, показало, что девушка с раннего детства подвергалась черепной деформации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Находку сделали археологи Махди Алирезазаде и Хамед Вахдати Насаб в древнем некрополе Чега Софла. В этом месте уже более десяти лет ведутся раскопки: ученые обнаружили как одиночные, так и семейные захоронения, некоторые из них содержат признаки краниальной модификации - практики, известной в разных древних культурах. Обычно она заключалась в тугом бинтовании головы ребенка, что придавало черепу необычную форму к моменту взросления.

Согласно данным КТ-сканирования, у найденной девушки кости черепа были аномально тонкими. Исследователи предполагают, что это могло сделать ее более уязвимой к травмам. Судя по длинной трещине от лба до затылка, смерть наступила в результате мощного удара широким тупым предметом.

Тело девушки было похоронено среди других останков, и ее скелет пока не удалось полностью извлечь. Ученые надеются, что дальнейшие раскопки помогут лучше понять культуру, в которой черепная модификация применялась к детям - возможно, ради красоты, статуса или ритуала.