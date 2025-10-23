https://news.day.az/unusual/1790174.html Снежные барсы спели на камеру - ВИДЕО В Саяно-Шушенском заповеднике фотоловушки зафиксировали "пение" снежных барсов. Видео публикует Telegram-канал Mash Siberia, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. На видео в разных точках заповедника попали сразу несколько краснокнижных ирбисов, или снежных барсов.
Снежные барсы спели на камеру - ВИДЕО
В Саяно-Шушенском заповеднике фотоловушки зафиксировали "пение" снежных барсов. Видео публикует Telegram-канал Mash Siberia, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
На видео в разных точках заповедника попали сразу несколько краснокнижных ирбисов, или снежных барсов. Хищники "спели" для сородичей, издавая звуки, похожие одновременно на пронзительное мяуканье и рычание.
Снежный барс, в отличие от многих крупных представителей кошачьих, не умеет рычать из-за особенностей строения гортани. Однако он способен издавать другие звуки, такие как мурлыканье, урчание, шипение и фырканье.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре