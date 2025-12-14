Ученые предупредили о неожиданной опасности искусственного света

Большинство живых организмов - от кораллов до людей - обладают внутренними биологическими часами, настроенными не только на суточный цикл, но и на 29,5-дневный ритм Луны. Этот древний механизм участвует в регуляции сна, репродуктивных процессов и миграции животных. Однако новые данные показывают: в эпоху тотальной засветки ночного неба естественные лунные сигналы стремительно ослабевают.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал The Conversation.

Исследования последних лет подтверждают, что лунный цикл по-прежнему влияет на сон человека. В работе 2021 года жители аргентинских общин Тоба ложились спать на полтора часа позже и спали меньше за несколько ночей до полнолуния. Аналогичные, хотя и более слабые, изменения нашли у студентов Сиэтла - даже несмотря на городской свет, который практически полностью подавляет естественный ночной фон.

Ученые фиксируют не только реакцию на полнолуние: ритм сна меняется и около новолуния, и на фазах четвертей Луны. Эти 15-дневные колебания, по мнению исследователей, могут быть связаны не только со светом, но и с изменениями гравитационного поля, которое достигает максимума дважды за лунный месяц.

Современное ночное небо во многих частях мира ярче естественного в десятки раз. По данным Всемирного атласа светового загрязнения, под засвеченным небом живут более 80% населения планеты. В некоторых странах - например, в Сингапуре - вовсе не осталось мест, где можно увидеть настоящую ночь. Даже крупные национальные парки ощущают отблеск городов за сотни километров.

Ослабление лунных ритмов, предупреждают исследователи, может влиять не только на сон. В нейронауке восприятие времени описывается через модели "внутреннего хронометра", который требует регулярных природных сигналов для настройки. Потеря ежемесячного лунного ритма делает эту систему менее стабильной.

Ученые подчеркивают: лунные часы в человеке никуда не делись. Они продолжают определять биоритмы живых существ, но все хуже различают фазы Луны на фоне засвеченного неба. И чем ярче становятся ночи нашего техногенного мира, тем слабее звучит естественный ритм, который связывал жизнь на Земле с движением ее спутника миллионы лет.