Международная команда под руководством Орхусского университета (Дания) нашла причину глобальных пыльных бурь, охватывающих весь Марс. Работа опубликована в Geophysical Research Letters (GRL), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Даже самый сильный шторм на Земле остается региональным событием. На Марсе все иначе: каждые три-четыре года там разыгрывается буря, поглощающая всю планету. Пыль блокирует солнечный свет - тьма сулит проблемы, если люди когда-нибудь заселят Марс. Почему возникают такие явления, долгое время было загадкой.

По словам руководителя работы Йонатана Меррисона, разгадка - в балансе пыли и песка на поверхности: избыток песка делает частицы слишком тяжелыми для подъёма в атмосферу, а без песка буря не может оторвать пыль от земли.

Буря не возникает ни без песка, ни без пыли - решает их соотношение. Песчинки - частицы от 2 до 0,06 мм, пыль - менее 0,05 мм. Песок работает как молот: ветер гонит песчинки, они подпрыгивают и отрывают пыль от поверхности. Этот процесс называется сальтацией. Удар отрывает связанные с поверхностью пылевые частицы, и те поднимаются в тропосферу - это уже суспензия. Песок перемещается на несколько метров, а пыль способна пересекать континенты.

Процесс воспроизвели в лаборатории Орхусского университета, оснащенной камерой для имитации климата Марса. Когда при моделировании учли соотношение песка и пыли, бури планетарного масштаба возникли сами после запуска симуляции.

По словам исследователей, открытие приближает к надежным прогнозам погоды на Марсе. Прогноз для необитаемой планеты может звучать излишне, но это необходимый инструмент для продолжения исследования Марса, пояснил Меррисон.

"При разработке марсианских миссий сегодня мы обязаны учитывать пыльные бури. Некоторые роверы и приборы работают на солнечной энергии. Как только их накрывает пыль и песок, они перестают работать, и мы теряем связь", - отметил он.