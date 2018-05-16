Фанаты чуть не подожгли аэропорт, провожая футболиста "Зенита" Кришито - ВИДЕО

Капитан "Зенита" Доменико Кришито покинул Санкт-Петербурге после того, как истек срок его контракта с "Зенитом". Фанаты устроили итальянскому футболисту проводы прямо в аэропорту Пулково. Видеозапись появился в Twitter-аккаунте клуба передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Болельщики принесли с собой баннеры, стали сканировать "спасибо" и "Мимо Кришито", а также стали поджигать пиротехнику, чуть не устроив в воздушной гавани пожар.

Теперь Кришито будет выступать за итальянский клуб "Дженоа". За "Зенит" он играл семь сезонов. За это время он вышел на поле 225 раз, ему удалось забить 20 голов.

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