На Оман обрушился мощный шторм - ВИДЕО

На Аравийский полуостров обрушился тропический шторм "Мекуну", и сильнее всего от удара стихии пострадал Оман. За один день там выпала годичная норма осадков. Впечатляющие и пугающие кадры наводнения в пустыне публикует Daily Mail.

Местные жители с помощью дрона сняли видео с плывущими по пустыне автомобилями.

Жертвами шторма стало по меньшей мере семь человек, среди которых 12-летняя девочка. Ещё около 30 человек пропали без вести, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Ураган разрушил дороги и практически полностью парализовал транспортное сообщение в стране. Больше 200 тысяч жителей Омана остались без электричества.

Более 500 семей остались без крова - сейчас они размещены во временных убежищах. Сообщается, что в настоящий момент помощь Оману оказывают соседние страны - Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты и Катар.

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