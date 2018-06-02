Возможность пообедать с Уорреном Баффеттом продали на аукционе за $3,3 млн

Право обеда с американским инвестором-миллиардером Уорреном Баффеттом продали в пятницу на ежегодном благотворительном аукционе в США более чем за $3,3 млн. Как сообщило агентство Associated Press, победитель торгов пожелал остаться неизвестным, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Аукцион, устраиваемый миллиардером уже в 19-й раз, проходил в режиме онлайн на интернет-площадке eBay. Победитель торгов традиционно получает возможность пообедать с Баффеттом и задать ему любые интересующие вопросы. Собранные средства инвестор перечисляет фонду Glide Foundation, оказывающему поддержку бездомным города Сан-Франциско (штат Калифорния). По итогам всех прошедших торгов Баффетту удалось собрать в совокупности более $26 млн.

В 2016 году выручка от аукциона принесла рекордные $3,45 млн. В 2017 году аноним выложил за возможность отобедать с Баффеттом $2,6 млн.

Баффетт традиционно устраивает благотворительный обед в престижном ресторане Smith and Wollensky в центре Нью-Йорка. Победитель торгов вправе позвать с собой еще семь человек. По словам 87-летнего инвестора, такие мероприятия обычно длятся примерно три часа, в ходе которых он обсуждает со своими собеседниками широкий круг вопросов. Единственной запретной темой для разговора является обсуждение будущих инвестиций миллиардера.

Возглавляемый Баффеттом холдинг Berkshire Hathaway с годами превратился в конгломерат, состоящий из примерно 80 компаний. Они работают в таких областях, как страхование, инвестиции, производство и торговля мебелью, ювелирными изделиями, одеждой и продовольствием.

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