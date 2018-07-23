Страны G20 не смогли договориться о регулировании криптовалют

Участники финансовой "двадцатки" пока не смогли договориться о единых подходах к регулированию криптовалют, заявил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак по итогам встречи министров финансов и глав центральных банков "двадцатки" в Аргентине, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Тематика криптоактивов сквозняком прошла через несколько тем повестки дня. И через финрегулирование, и через финансирование развивающихся стран. Судя по всему, пока нет единого подхода... С другой стороны, "двадцатка" однозначно признала, что риска финансовой стабильности криптоактивы пока не несут. Это основной вывод", - отметил Сторчак.

Согласно итоговому коммюнике финансовой "двадцатки", криптоактивы пока не угрожают стабильности мировых финансов, но ситуацию в этой сфере необходимо контролировать. Страны также призвали Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) определить к октябрю 2018 года стандарты в своей области, которые должны быть применимы к криптоактивам. Ранее Аргентина планировала подготовить эти стандарты к июлю.

По словам Сторчака, многие боятся появления мошенников в этой сфере, которые снимут большие деньги и исчезнут. "А население останется на бобах. При этом оно будет обращаться за помощью к властям, а регулирования и способов защиты пользователей криптоактивов пока нет", - отметил он.

"Криптовалюты являются риском для населения. С точки зрения финансовой грамотности, этому уделяется больше внимания, чтобы у нас через криптоактивы не появились новые "дольщики". Это касается всех, не только российских граждан. Тема защиты розничных потребителей криптоактивов звучала (на встрече в Аргентине)", - сказал Сторчак.

При этом он отметил, что все участники встречи сохраняют общий взгляд на развитие технологий в финансовой сфере. "С моей точки зрения, главное, что достигнутые договоренности о невмешательстве в саму технологию по производству криптовалют, в технологию майнинга - они выполняются. И в инженерию с уровня финансово-экономического блока стран "двадцатки" никто не вмешивается и не собирается вмешиваться. Бизнес может чувствовать себя спокойно", - добавил замминистра.

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