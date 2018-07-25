Новая Зеландия потребовала от Австралии изменить свой флаг

Исполняющий обязанности премьер-министра Новой Зеландии Уинстон Петерс потребовал от Австралии изменить свой флаг и найти собственный дизайн. Об этом пишет газета The Guardian.

Премьер-министр обвинил Австралию в "копировании" флага Новой Зеландии, отмечает газета. Петерс, который известен своей резкой риторикой, теперь требует, чтобы Австралия изменила свой флаг, потому что он слишком похож на новозеландский, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"У нас флаг уже на протяжении длительного времени, скопированный Австралией, и они должны, на самом деле, изменить свой флаг по той причине, что мы первыми сделали такой дизайн, который был утвержден премьер-министром и его наследием", - цитируют местный телеканал TLVZ Петерса.

Политик уверен, что смена дизайна поможет восстановить уникальность флага Новой Зеландии.

Флаг Новой Зеландии на 50 лет старше австралийского, он был принят в 1902 году. Австралийский флаг был принят в 1954 году.

Отношения между двумя соседними странами тихоокеанского региона стали более холодными после ухода бывшего премьер-министра Новой Зеландии Хасинды Ардерн, говорится в материале.

По мнению экспертов, растущая напряженность изменила некогда крепкие и "особые" отношения между государствами.