Американцу отрезали обе ноги после того, как его лизнула собственная собака - ВИДЕО

48-летнему жителю Висконсина Грегу Мантеуфелю ампутировали обе ноги после того, как его лизнула собственная собака, пишет CBS.

Сначала мужчина просто решил, что заболел гриппом и занялся самолечением. Но затем на его руках и ногах начали проступать синяки. Тогда Грег обратился к врачам. Оказалось, что американец заразился сепсисом и у него уже начали разрушаться мягкие ткани конечностей. В результате медикам пришлось ампутировать ему обе ноги, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

Сейчас мужчина чувствует себя значительно лучше. Его семья уже начала собирать деньги на протезы.

Как показал анализ, к таким печальным последствия привела бактерия, которая содержится в слюне здоровых кошек и собак - capnocytophaga canimorsus. При этом ее носителями являются более половины домашних любимцев. Однако большинству людей инфекция не грозит благодаря крепкой иммунной системе.

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