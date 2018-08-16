Подростки зверски пытали семейную пару - ВИДЕО

В Чувашии семейную пару зверски избили подростки. Недетские страсти разгорелись на детской площадке, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

По словам очевидцев, двое мужчин со своими дамами дожидались такси. Один из хулиганов бросил пивную банку мимо урны, за что ему сделали замечание, но для него это прозвучало как вызов. По словам местных жителей, это лишь финал настоящего побоища, в котором принимали участие даже женщины.

Одна из них получила несколько синяков и ссадин. Ее мужу и вовсе сломали нос и челюсть. Вскоре приехали патрульные и почти всех задержали.

Личности еще двоих нападавших устанавливают. Тем временем юные дебоширы уже начали в Интернете сбор средств на хорошего адвоката. Они испугались, что могут на пять лет отправиться за решетку.

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