Парень раскидал толпу вооруженных полицейских в США - ВИДЕО

21 августа 2018 10:26

В интернете набирает популярность видео из США, которое полностью опровергло известную поговорку - "Один в поле не воин". На кадрах, которые публикует хостинг LiveLeak, запечатлено эпичное сражение полуголого темнокожего богатыря с четырьмя полицейскими, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Драка разыгралась прямо на перекрестке - суровые американские полицейские, известные своей жесткостью при задержаниях, в этот раз явно сплоховали. Не помогли им ни дубинки, ни электрошокеры, все эти приспособления отлетали от могучего торса, а вслед за ними, под свинцовыми ударами дебошира, ложились на асфальт и сами полицейские.

Развязку происходящего увидеть так и не удалось. Запись прекратилась в самый интригующий момент драки - все ее участники скрылись за стоящей впереди машиной. Вероятно, темнокожего бойца все-таки скрутили.

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Нажмите на видео для просмотра:
Афроамериканец раскидал толпу вооруженных полицейских

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