В Турции задержали около двухсот нелегалов

Береговая охрана Турции задержала 183 нелегальных мигранта в турецкой провинции Измир, говорится в сообщении береговой охраны. В сообщении отмечается, что задержанные планировали нагельным путем перебраться в Европу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Среди задержанных имеются граждане Сирии, Палестины и Ирака", - говорится в сообщении береговой охраны.

Согласно сообщению все задержанные будут депортированы из Турции.

Отметим, что в последний раз береговая охрана Турции задержала 45 нелегальных мигрантов в турецкой провинции Айдын.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook