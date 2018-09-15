В США телеведущим пришлось спасаться от урагана во время прямого эфира - ВИДЕО

В штате Северная Каролина метеорологам пришлось прервать прямую трансляцию, когда их офисное здание начало затапливать из-за бушующего урагана, сообщает The Hill.

Телеканал WCTI был вынужден эвакуировать своих сотрудников из-за того, что вода рядом со зданием начала подниматься. В офисе остались главный метеоролог Донни Кокс и его коллега Шейн Хинтон. Мужчины продолжали в прямом эфире рассказывать об урагане "Флоренс". Вот только стихия начала угрожать и их жизни, так что покинуть студию пришлось и им, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

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