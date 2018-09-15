Ураган «Флоренс» ослаб до тропического шторма
15 сентября 2018 10:54 160
Ураган "Флоренс", который обрушился на территорию США, ослаб до тропического шторма. Об этом сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным агентства, в настоящее время американские штаты Северная и Южная Каролина "страдают" от наводнений вызванных ураганом "Флоренс".
Как отмечается, в этих штатах зафиксировано более 700 тыс. отключений электроэнергии.
Ранее сообщалось, что число погибших из-за урагана "Флоренс" в США увеличилось до четырех человек.
Как отмечалось, погибшие были найдены в городе Хампстед и в округе Ленуар.
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