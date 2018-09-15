Ураган «Флоренс» ослаб до тропического шторма

Ураган "Флоренс", который обрушился на территорию США, ослаб до тропического шторма. Об этом сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным агентства, в настоящее время американские штаты Северная и Южная Каролина "страдают" от наводнений вызванных ураганом "Флоренс".

Как отмечается, в этих штатах зафиксировано более 700 тыс. отключений электроэнергии.

Ранее сообщалось, что число погибших из-за урагана "Флоренс" в США увеличилось до четырех человек.

Как отмечалось, погибшие были найдены в городе Хампстед и в округе Ленуар.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook