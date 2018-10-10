Движущийся на Флориду ураган "Майкл" усилился до четвертой категории
Ураган "Майкл", движущийся над Мексиканским заливом в сторону Флориды, усилился до четвертой из пяти категорий по шкале Саффира-Симпсона. Об этом сообщает в среду ТАСС со ссылкой на Национальный центр наблюдения за ураганами США, передает Day.Az.
"Ураган может вызвать штормовые волны, угрожающие жизни людей, сильный ветер и осадки вдоль северо-восточного побережья Мексиканского залива", - говорится в предупреждении Центра.
По его данным, в настоящий момент "Майкл" находится в 275 км к юго-западу от города Апалачикола во Флориде и движется на север со скоростью 5,2 м/с (18 км/ч). Максимальная скорость ветра в зоне стихии составляет 58,3 м/с (210 км в час).
Ранее президент США Дональда Трамп распорядился оказать федеральную помощь штату Флорида из-за урагана "Майкл", а губернатор штата Алабама Кей Айви объявила о введении режима чрезвычайной ситуации. Она предупредила, что стихийное бедствие может привести к широкомасштабным отключением электроэнергии, разрушениями от штормового ветра и сильных ливней.
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