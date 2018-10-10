В Барселоне построят огромную мечеть

Лидеры мусульманских общин Европы и Азии обсудили планы по строительству крупнейшей мечети в Барселоне.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в столице Каталонии прошел Европейский мусульманский форум, который является платформой, представляющей ислам в разных аспектах. На форуме с участием представителей мусульманских сообществ Италии, Испании, Франции, Англии, Сербии, Польши и Литвы обсуждены различные запланированные мероприятия и проекты, среди которых и строительство мечетей. Организация собирается открыть несколько офисов в Европе и Азии, первый из которых разместится в Барселоне.

Руководство организации отмечает, что в каталонской столице сконцентрирована самая многочисленная мусульманская община в Испании, но при этом до сих пор нет "ни одной нормальной мечети".

Офис в Барселоне также будет заниматься организацией культурных мероприятий, взаимодействием с различными учреждениями и социальными проектами, направленными, в первую очередь, на поддержку мигрантов.

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