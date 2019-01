В Лос-Анджелесе объявят лауреатов премии "Золотой глобус"

6 января. /ТАСС/. Церемония вручения американской премии "Золотой глобус" (Golden Globe Award), присуждаемой ежегодно Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, пройдет в 76-й раз в воскресенье вечером в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Прямую трансляцию из отеля "Беверли Хилтон" (The Beverly Hilton) телекомпания NBC начнет в 20:00 по времени Восточного побережья США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС .

Фаворитом в нынешнем году кинокритики журнала Variety считают мелодраму Брэдли Купера "Звезда родилась" (A Star is Born, 2018) - рассказ о любви известного исполнителя в стиле кантри и молодой начинающей певицы, где снялись Леди Гага (настоящее имя - Стефани Джерманотта) и сам Купер, а также американо-британскую ленту "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody, 2018) режиссера Брайана Сингера о пути к успеху группы Queen и ее вокалиста Фредди Меркьюри. В главных ролях снялись Рами Малек, Люси Бойнтон, Гвилим Ли и Бен Харди.

Конкуренцию этим лентам могут составить "Черный клановец" (BlacKkKlansman, 2018) режиссера Спайка Ли о противостоянии темнокожего полицейского и его напарника преступной группировке, а таже драма "Если Бил-стрит могла бы заговорить" (If Beale Street Could Talk, 2018) режиссера Барри Дженкинса, повествующая о судьбе человека, который попал за решетку по ложному обвинению. На награду в этой номинации может претендовать также фантастический фильм Райана Куглера "Черная пантера" (Black Panther, 2018) о приключениях одноименного персонажа. В фильме снялись Чедвик Боузман, Майкл Джордан, Лупита Нионго и Данай Гурира.

Лучшая комедия или мюзикл

В категории "Лучшая комедия или мюзикл" газета USA Today отдает предпочтение ленте американского режиссера Питера Фаррелли "Зеленая книга" (Green Book, 2018), которая уже была отмечена Национальным советом кинокритиков как лучший фильм 2018 года. Лента рассказывает о реальной истории путешествия известного джазового пианиста Дона Ширли и его водителя и охранника Тони Липа по югу США в 1962 году. Главные роли в картине сыграл Вигго Мортенсен, а также Махершала Али и Линда Карделлини. В сентябре этот фильм получил гран-при 43-го Международного кинофестиваля в Торонто.

На награду в этой категории претендуют фильм "Власть" (Vice, 2018) режиссера Адама Маккея об американском политике Дике Чейни, который в 2001-2009 годах занимал пост вице-президента США в администрации Джорджа Буша - младшего, где в главных ролях снялись Стив Карелл, Кристиан Бэйл и Эми Адамс, а также комедия Йоргоса Лантимоса "Фаворитка" (The Favourite, 2018) о периоде царствования английской королевы Анны в XVIII веке с Оливией Колман, Рейчел Вайс и Эммой Делвс в главных ролях.

В этой номинации представлены также мелодрама режиссера Джона Чу "Безумно богатые азиаты" (Crazy Rich Asians, 2018) о поездке американки китайского происхождения на свадьбу в Сингапур в сопровождении бойфренда из богатой семьи (в фильме снялись Констанс Ву и Генри Голдинг) и фэнтези режиссера Роба Маршалла "Мэри Поппинс возвращается" (Mary Poppins Returns, 2018) о новых приключениях Мэри Поппинс и ее друга Джека (в главных ролях Эмили Блант, Дик Ван Дайк и Мэрил Стрип).

Актеры, актрисы и режиссеры

В номинации "Лучшая мужская роль в драматическом фильме" кинокритики из "Вэрайети" в качестве фаворитов называют Рами Малека ("Богемская рапсодия") и Брэдли Купера ("Звезда родилась"), а газета USA Today включила в число возможных претендентов Уиллема Дефо, сыгравшего в фильме "Ван Гог. На пороге вечности" (At Eternity's Gate), Джона Дэвида Вашингтона ("Черный клановец") и Лукаса Хеджеса ("Стертая личность", Boy Erased).

Приз в номинации "Лучшая женская роль в драматическом фильме" может достаться Леди Гаге ("Звезда родилась), Гленн Клоуз за роль супруги известного нью-йоркского литератора в фильме Бьёрна Рунге "Жена" (The Wife), а также Николь Кидман, снявшейся в боевике "Время возмездия" (Destroyer, 2018) режиссера Карин Кусамы, и Мелиссе МакКарти, сыгравшей главную роль в фильме Мариэль Хеллер "Сможете ли вы меня простить?" (Can You Ever Forgive Me?) о писательнице, которая начала подделывать письма знаменитостей.

Приз за лучшую режиссерскую работу, по прогнозу "Вэрайети" может достаться мексиканцу Альфонсо Куарону, снявшему фильм "Рома". Серьезную конкуренцию ему составит Брэдли Купер ("Звезда родилась"). В этой же номинации в качестве претендентов на награду названы американский режиссер Питер Фаррелли ("Зеленая книга"), Спайк Ли ("Черный клановец") и Адам Маккей ("Власть").

Лучший иностранный фильм

Наиболее предпочтительные шансы на получение награды в номинации "Лучший иностранный фильм", по мнению кинокритиков, - у драмы "Рома" Альфонсо Куарона. Конкуренцию ему составляют ливано-американский фильм "Капернаум" (Capernaum, 2018), бельгийско-нидерландская драма "Девочка" (Girl, 2018), немецкая лента "Не оглядывайся" (Never Look Away, 2018) и японская картина "Воришки" (Shoplifters, 2018).

Выдвинутые на соискание "Золотого глобуса" российская картина "Человек, который удивил всех" (2018) режиссеров Натальи Меркуловой и Алексея Чупова о борьбе за жизнь неизлечимо больного егеря из сибирской деревни и фильм "Довлатов" (2018) режиссера Алексея Германа - младшего о нескольких днях жизни писателя Сергея Довлатова не попали в число номинантов.

Лауреатов премии "Золотой глобус", учрежденной в октябре 1943 года, называют члены Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде. Статуэтка, которую вручают победителям, представляет собой миниатюрный глобус из цинка, покрытый позолотой и обвитый кинолентой, установленный на четырехгранной колонне из мрамора редкого сорта.