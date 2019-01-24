В Турции бушует ураган: есть погибший, много пострадавших - ФОТО

24 января 2019 18:03

Обрушившийся на турецкую провинцию Анталья ураган привел к ранению 11 и гибели одного человека. Об этом, как передает Day.Az, в четверг сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно данным СМИ, пострадавшие, среди которых нет иностранных граждан, были доставлены в городскую больницу Антальи. Сообщается, что ураган сопровождается сильным дождем.

Сообщается также, что из-за урагана в провинции было повреждено несколько зданий.

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