В Турции бушует ураган: есть погибший, много пострадавших - ФОТО
24 января 2019 18:03 220
Обрушившийся на турецкую провинцию Анталья ураган привел к ранению 11 и гибели одного человека. Об этом, как передает Day.Az, в четверг сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно данным СМИ, пострадавшие, среди которых нет иностранных граждан, были доставлены в городскую больницу Антальи. Сообщается, что ураган сопровождается сильным дождем.
Сообщается также, что из-за урагана в провинции было повреждено несколько зданий.
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