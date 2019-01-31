Жених прошел 6 км по сугробам, чтобы успеть на собственную свадьбу - ВИДЕО

В Индии жениху пришлось преодолеть шесть километров по сугробам, чтобы не опоздать на собственную свадьбу. Об этом сообщает местное издание Hindustan Times.

Порядка 80 человек спешили на торжество, проходившее в северном индийском штате Уттаракханд. Однако из-за непогоды и сильного снегопада дороги оказались перекрыты. Люди, чье присутствие было необходимо для проведения церемонии, отправились в пункт назначения пешком, передает Day.Az со ссылкой на ktk.kz.

Одним из них был жених Райниш Курмачали. Он и несколько его родственников пробирались шесть километров сквозь сугробы, чтобы не опоздать на свадьбу. Сложность заключалась в том, что дороги замело снегом, отметил брат жениха Ашиш Гайрола. На свадьбе должен был присутствовать и глава деревни Триюгинараян, однако он застрял в дорожной пробке.

"Те, кому удалось добраться, все же насладились свадьбой, которая прошла без всяких проблем", - рассказал он.

Окружной судья города Рудрапраяг Мангеш Гильдиял заявил, что в тот день из-за опасных условий на дорогах была высока вероятность попасть в аварию. Когда ему сообщили о Курмачали, которому пришлось идти пешком до невесты, он похвалил мужчину за разумное решение.

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