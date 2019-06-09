Игорь Додон, отстраненный парламентом от поста президента Молдовы, сообщил журналистам, что в ближайшее время утвердит и созовет новый состав Высшего совета безопасности республики, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Конституционный суд Молдовы на заседании в воскресенье постановил временно передать и.о. премьер-министра обязанности президента, чтобы распустить парламент и назначить дату досрочных выборов. В эти минуты в центре Кишинева проходит массовый митинг сторонников Демпартии, которые требуют проведения досрочных выборов парламента и отставки Додона.

"Я сегодня я подпишу указ об утверждении нового состава Высшего совета безопасности, и все решения в стране в ближайшие дни будут приниматься в соответствии с решениями этой инстанции", - сообщил Додон.

В состав Высшего совета безопасности входят спикер парламента, премьер, глава МВД, министр обороны, советники президента, главы некоторых парламентских комиссий и т. д.

Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM сформировали в субботу парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти до сих пор Демократической партии через судей узурпировать власть. В воскресенье временно исполняющий обязанности президента Павел Филип подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября.



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